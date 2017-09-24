Flaş! 'Teklif gitti, kabul edildi'

Topbaş'ın yerine Yıldırım





Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan istifa etmesinin ardından, AKP'nin yeni “adayının” kim olacağı konuşulmaya başlandı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel seçimde İstanbul için yarışacağı iddiasında bulundu. Ahmet Hakan'ın “Çok kesin, çok net: Binali Bey İstanbul'a başkan adayı olacak” başlığıyla yazdıkları şöyle:





“Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak.





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Teklif gitti… Teklif kabul edildi…





Yani şüphe yok, belirsizlik yok.





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Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur.”