Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 'Teklif gitti, kabul edildi' /24 Eylül 2017 10:03

Flaş! 'Teklif gitti, kabul edildi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğundan ayrılmak zorunda bırakılan Kadir Topbaş'ın yerine kimin atanacağı tartışılırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan çarpıcı bir iddia geldi. Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2019'daki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağını yazdı.

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Topbaş'ın yerine Yıldırım

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan istifa etmesinin ardından, AKP'nin yeni “adayının” kim olacağı konuşulmaya başlandı.  Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel seçimde İstanbul için yarışacağı iddiasında bulundu.  Ahmet Hakan'ın “Çok kesin, çok net: Binali Bey İstanbul'a başkan adayı olacak” başlığıyla yazdıkları şöyle:

“Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak.

*

Teklif gitti… Teklif kabul edildi…

Yani şüphe yok, belirsizlik yok.

*
Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur.”
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