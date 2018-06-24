Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Sandık başında silahlı saldırı: İyi Partili başkan ve iki kişi öldü /24 Haziran 2018 16:59

FLAŞ... Sandık başında silahlı saldırı: İyi Partili başkan ve iki kişi öldü

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve 2 vatandaş öldürüldü.

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Yeniçağ'ın haberine göre İYİ Parti Erzurum Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, Kopal Mahallesi'nde yer alan İMKB Ortaokulu'nda oy kullanma sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. 

Yaşanan hadiseyle ilgili konuşan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, olayı doğrulayarak Durmaz'ın naaşının şu anda hastaneye getirilmekte olduğunu belirtti.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan CHP Karaçoban İlçe Başkanı Hüsnü Yılan, 'İçişleri Bakanlığı’ndan buraya görevli 24 kişi geldi. Biz bunu kabul etmedik, tepki gösterdik. Sonrasında ise ismini bilmediğim AKP Erzurum milletvekili aday adayı olan genç biri geldi. Onun da durmasını kabul etmedik. Kavga çıktı. Ateş ettiler. İYİ Parti ilçe başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, oy kullanan bir vatandaş ve Agit Yazan yaşamını yitirdi' dedi.
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