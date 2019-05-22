Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Rusya'da Türk askerlerin eğitim göreceği üs ABD yaptırım listesine alındı /22 Mayıs 2019 15:01

FLAŞ... Rusya'da Türk askerlerin eğitim göreceği üs ABD yaptırım listesine alındı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıkan Washington yönetiminden kritik bir hamle geldi. Türk askerlerinin S-400 konusunda eğitim görecekleri üsler, ABD tarafından "yaptırım listesine" alındı. Bu karardan önce Hulusi Akar, ABD'nin olası yaptırımlarına hazırlandıklarını açıklamıştı.

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Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher A. Ford imzasıyla yayınlanan Washington’un yeni yaptırım listesinde, Rusya’da karadan havaya füze eğitimi veren Gatchina Üssü de yer aldı. Yaptırım listesinde sadece Gatchina Üssü değil, karadan havaya füze sistemi eğitimi vermek üzere yerine kullanılacak tüm üslerin ve bağlı kurumların da dahil olacağı ayrıca ifade edildi. ABD böylece, Rusya’nın eğitimleri Gatchina yerine başka bir üsse ya da tesise kaydırması halinde, kullanılacak tüm yeni mekanların da listede olacağını açıklamış oldu.

100 TÜRK ASKERİN RUSYA’YA EĞİTİME GİDECEĞİ BİLGİSİ PAYLAŞILMIŞTI

Rus haber ajansı TASS, 7 Mayıs’ta yayınlanan haberinde diplomatik bir kaynağa dayanarak, “Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019'da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya'da bir askeri üstte eğitime başlayacağını” bildirmişti. Haberde, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtilmişti.

ABD’DEN İKİ HAFTA SÜRE, AKAR'DAN 'YAPTIRIMLARA HAZIRIZ' MESAJI

Amerikan haber kanalı CNBC’de dün ismini açıklamadığı kaynaklara dayanarak, ABD’nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama kosunuda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdığını duyurdu. Dün gazetecilerle konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar'sa, S-400’lerin gelmesinin ardından ABD’nin yaptırım uygulayabileceğini gündeme getirerek “Türkiye CAATSA yaptırımlarının hayata geçmesine yönelik de hazırlık yapıyor” demişti. 
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