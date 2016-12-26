Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rus elçi suikastinde AKP bağlantıları deşifre oldu, yayın yasağı geldi /26 Aralık 2016 21:05

Flaş! Rus elçi suikastinde AKP bağlantıları deşifre oldu, yayın yasağı geldi

AKP bağlantıları deşifre oldu Rus elçi suikastine apar topar yayın yasağı geldi.

El Nusra'nın Rus elçi suikasti ve AKP yalanları

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmaya yayın yasağı getirdi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov cinayetinde eşine az rastlanır bir yayın yasağı geldi.

El Nusra tetikçisinin işlediği cinayet sonrası TRT'nin bile cinayet anına ilişkin görüntüleri logo basıp yayınlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'liler ise cinayeti Cemaat'in üzerine atmaya çalıştı.

Ancak katilin Cemaat dersanesine gittiği, Cemaatçi işadamının burs verdiği KPP şüphelisi olduğu ve ByLock yalanı bir haftada çöktü.

Bugün ise katilin ablası Hürriyet''e konuştu ve iddiaları tek tek yalanladı.

Öte yandan El Nusra tetikçisinin ev arkadaşı avukatın ortağının AKP'li yetkililer ile boy boy fotoğrafları çıktı.

Türkiye bu gerçekleri konuşurken akşam saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu.
  
Talebi nöbetçi Ankara  7. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti.




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