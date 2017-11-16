Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Reza uğruna ABD'ye 2 nota /16 Kasım 2017 18:25

Flaş! Reza uğruna ABD'ye 2 nota

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Reza Zarrab'la ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı'ndan flaş Reza Zarrab açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Daha ikinci günde biz aynı günde yazılı bir notayla sorduk. Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir. Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı.’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok.’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur"
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