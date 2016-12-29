Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Polise Ankara merkezli operasyon /29 Aralık 2016 10:23

Flaş! Polise Ankara merkezli operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Flaş! Polise Ankara merkezli operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE OPERASYON

Emniyet mensuplarının gözaltı işlemi 5 ilde devam ediyor.
<< Önceki Haber Flaş! Polise Ankara merkezli operasyon Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:18