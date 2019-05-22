Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel müracaatını karar bağladı.





AYM, Kavala'nın tutuklu kalmasında herhangi bir hak ihlali görmedi.





18 AYDIR TUTUKLU VE HÂKİM KARŞISINA ÇIKMADI





Osman Kavala, 2013 yılı mayıs-haziran aylarında İstanbul'da patlak veren Gezi Parkı hâdiselerinin yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle 1 Kasım 2017'te tutuklanmıştı.





18 aydır İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti.





AYM Genel Kurulu 5'e karşı 10 üyenin kararı ile Kavala için "hak ihlali olmadığına hükmetti.





İLK DURUŞMA 24 HAZİRAN'DA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı hâdiselerinin organizatör ve finansörü olduğu iddia edilmişti.





Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 16 kişinin yargılamasına 24 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonunda başlanacak.