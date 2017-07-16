Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! NATO genel sekreteri Türkiye’yi aradı /16 Temmuz 2017 15:50

Flaş! NATO genel sekreteri Türkiye’yi aradı

Alman vekillerin Konya'daki NATO üssüne ziyaretine Ankara'nın izin vermemesinin ardından devreye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg girdi. Stoltenberg'in her iki tarafa itidal çağrısı yaptığı kaydedildi.

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NATO genel sekreteri Türkiye’yi aradı

Almanya ile Türkiye arasında gerilen ilişkiler dün yeni bir dönemeçten geçmişti. Pazartesi günü Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine Ankara’nın olumsuz yanıt vermesi sonrasında konu NATO’ya sıçradı.

Almanya ile Türkiye arasında büyük krize sebep olan İncirlik Üssü'nün ardından Ankara'nın Alman vekillerin Konya'daki askerleri ziyaretine izin verilmediği açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün Almanya ve Türkiye’nin dışişleri bakanlarıyla görüştüğü ortaya çıktı. Reuters haber ajansı başta İncirlik Üssü olmak üzere, Almanya’nın hukuksuz iade taleplerine karşı çıkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da Türklerle bir araya gelmesinin engellenmesi gibi sorunların olduğu iki ülkenin dışişleri bakanları Sigmar Gabriel ve Mevlüt Çavuşoğlu’na itidal çağrısı yaptığını ifade etti.

NATO’nun bir sözcüsü, “Almanya ile Türkiye arasında bir ziyaret için her iki tarafın da kabul edebileceği bir tarih belirlenmesini umut ediyoruz” dedi. Stoltenberg’in de iki ülke arasındaki görüş ayrılığının sonlandırılmasını istediği kaydedildi.
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