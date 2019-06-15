Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Okyanus ötesinden şoke eden haber /15 Haziran 2019 00:50

[FLAŞ] Okyanus ötesinden şoke eden haber

"Yatırımcıların akıl hocası" diye nitelenen Moody's, Türkiye'nin kredi notunu son 15 ayda 3'üncü defa düşürdü. Kredi notu "BA3" seviyesinden "B1" seviyesine inen Türkiye; Ürdün, Karadağ, Surinam, Arnavutluk, Honduras ve Kosta Rika ile aynı lige düştü. Piyasaları derinden etkilemesi beklenen kararla Türkiye, "yatırım yapılabilir ekonomi" liginden iyice uzaklaşmış oldu. Not indiriminde S-400 krizinin etkili olduğu belirtiliyor. Amerika'dan 6 Haziran'da gelen "Alırsanız, askeri ve mali müeyyidelere hazır olun." muhtırasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus hava savunma sistemi S-400'ün temmuzda teslim alınacağını açıklamıştı.

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SAMANYOLUHABER- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3" seviyesinden "B1" seviyesine indirdi. Moody's, Türkiye'nin durumunu negatif olarak değerlendirdi.  

Son 15 ayda notu 3'üncü defa düşürülen Türkiye; Ürdün, Karadağ, Surinam, Arnavutluk, Honduras ve Kosta Rika ile aynı lige düştü. 

DÖVİZ REZERVLERİ ZAYIF

Moody's'in açıklamasında, "Not indirimi, ödemeler dengesi krizinin artmaya devam etmesini yansıtıyor. Türkiye uzun süreli ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı kırılgan olmaya devam ediyor. Türkiye'nin döviz rezervi tamponları zayıf ve bunların gelecek iki yılda ekonomi genelindeki kısa vadeli yükümlülüklere göre daha da zayıflaması bekleniyor." ifadeleri dikkati çekti.

ÖDEMELER DENGESİ KRİZİ AKUT VE OLDUKÇA YIKICI 

Türkiye'nin döviz rezervlerinde müşahede edilen düşüşün Merkez Bankası'nın (TCMB) şeffaflığı ve bağımsızlığına dair daha fazla endişeye sebep olduğuna işaret eden Moody's, "Türkiye'nin akut ve oldukça yıkıcı ödemeler dengesi krizine kırılganlığının şu anda B seviyesinde nota daha uygun olduğuna inanıyoruz." tespitine yer verdi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3" seviyesinden "B1" seviyesine indirdi. 

BİR YILDA 3'ÜNCÜ DEFA TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İNDİRDİ

Moody’s, 10 Mart 2018'de Türkiye’nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

17 Ağustos 2018'de kredi notu "Ba2" seviyesiden "Ba3" seviyesine düşüren Moody's not görünümünü de "durağan"dan "negatif"e çevirdiğini kaydetmişti. 

PASTÖR BRUNSON KRİZİNDE DOLAR YÜKSELDİ

Aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Türkiye'de tutuklanan pastör Andrew Brunson'ın derhal tahliye edilmesi için iki tweet atmıştı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Brunson'ın tahliye edilmeyeceğini belirtmişti. 

İki ülke arasında patlak veren Brunson krizi ve Moody's'in not indirimi piyasaları alt üst etmiş ve Türk Lirası ağustos ayında yüzde 35 değer kaybetmişti. Kur şoku daha sonra ekonomik krize sebep olmuştu.   

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Moody's’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, “Ekonomik kırılganlıklar değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir diğer unsur da ekonomik aktörlerin borçluluk düzeyidir. Türkiye, hem toplam ekonomi hem de her bir ekonomik aktör düzeyinde bakıldığında oldukça güçlü bir performans göstermektedir.” denildi.
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