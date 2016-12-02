Samanyolu Haber /Ekonomi / Flaş! Moody’s Türkiye ile ilgili kararını verdi /02 Aralık 2016 09:23

Flaş! Moody’s Türkiye ile ilgili kararını verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen yıl sonunda belirlediği ve Türkiye için bugün görünen değerlendirmeyi takviminden çıkardı.

SHABER3.COM

Flaş! Moody’s Türkiye ile ilgili kararını verdi

Moody’in 2016 yılı takvimine eklenen notta Türkiye’nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesinin 22 Kasım itibariyle takvimden çıkarıldığı ifade edildi.
Moody’s 23 Eylül tarihinde yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ‘yatırım yapılabilir düzey’ olan ‘Baa3’ten bir basamak aşağıda olan ‘Ba1’e düşürmüş ve not  görünümünü ‘durağan’ olarak belirlemişti.
Moody’s’in bugün veya önümüzdeki günlerde olası yapacağı bir değerlendirme takvim dışı bir değerlendirme olacak.
FOREKS
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