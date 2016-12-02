Flaş! Moody’s Türkiye ile ilgili kararını verdi







Moody’in 2016 yılı takvimine eklenen notta Türkiye’nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesinin 22 Kasım itibariyle takvimden çıkarıldığı ifade edildi.

Moody’s 23 Eylül tarihinde yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ‘yatırım yapılabilir düzey’ olan ‘Baa3’ten bir basamak aşağıda olan ‘Ba1’e düşürmüş ve not görünümünü ‘durağan’ olarak belirlemişti.

Moody’s’in bugün veya önümüzdeki günlerde olası yapacağı bir değerlendirme takvim dışı bir değerlendirme olacak.

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