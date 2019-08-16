Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Meteorolojiden çok kritik uyarı! /16 Ağustos 2019 19:34

[FLAŞ] Meteorolojiden çok kritik uyarı!

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Edirne'de bugün yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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