Flaş! Merkez Bankası'ndan kritik hamle

Merkez Bankası'ndan kritik likidite hamlesi geldi





Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:







"Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.





Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür.





Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.





Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir."





Dolar/TL, Merkez Bankası açıklaması ardından 3.75 seviyesinin altına, Euro ise 3.97 seviyesinin altına geriledi.





DOLAR VE EURO REKOR KIRDI





Güne 3.72 seviyesinde başlayan dolar 3.7860 seviyesine, Euro ise 4.0105 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü.