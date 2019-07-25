Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] Yeni başkan gereğini yaptı /25 Temmuz 2019 14:04

[ANALİZ] Yeni başkan gereğini yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz meselesini radikal şekilde çözeceğiz." sözlerinin akabinde Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk toplantıda rekor bir indirim yaptı. Uysal politika faizini yüzde 4,25 indirerek yüzde 19,75 seviyesine çekti.

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SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Merkez Bankası (TCMB) haftalık repo faizini (politika faizi) yüzde 24'ten yüzde 19,75 seviyesine indirdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yaptığı toplantıda faizi 425 baz puan indirdi. 


Faiz indirimi kararının açıklandığı dakikalarda dolar 5,76 TL'ye kadar yükseldi. Ancak kâr satışlarının etkisi ile kısa sürede 5,68 TL'ye indi. Euro da 6,43 TL'den satılıyor. 

BORSA SAKİN KARŞILADI

Borsa İstanbul (BİST) indirime daha temkinli yaklaştı. BİST 100 endeksinde karar öncesi ile sonrasında bariz bir yükseliş ya da artış müşahede edilmedi. Endeks Türkiye saati ile 14:20'de 103 bin 578 puan seviyesinde. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresinin dolmasına 10 ay olduğu halde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden azletmişti. 

Erdoğan kanuna rağmen Çetinkaya'yı azletme gerekçesini ise, "Defaatle faizleri indirmesini söyledik. Oralı olmayınca görevden aldık." sözleri ile aktarmıştı. 

Murat Çetinkaya, 6 Temmuz'da gece yarısı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı görevinden azledilmiş, yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti.  

BEKLENTİLERE YAKIN BİR ORAN

Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal tayin edilmişti. Piyasada faiz indiriminin 300 ila 600 baz puan arasında olabileceğine ve Uysal'ın Saray'ın indirim beklentilerini karşılayacağına dair beklenti vardı. 

Yeni TCMB Başkanı Uysal başkanlık ettiği ilk faiz toplantısında faizi Saray'ın "faizleri yüzde 18'e kadar indirin" yönündeki talimatına yakın bir seviyeye çekmiş oldu. 

12 Haziran'da Çetinkaya'nın başkanlık ettiği PPK toplantısının karar metninde, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadesi ler alıyordu. 

UYSAL'IN İLAVE ETTİĞİ İBARE MANİDAR

Uysal bu ifadeyi şu şekilde değiştirdi: "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." 

İlave edilen "finansal istikrar" ibaresi hükümetin maliye politikalarına TCMB'nin destek vereceği anlamına geliyor. Bir başka ifade ile genişleyici bir para politikası takip edilecek. 

TCMB karşılıksız para basarak ve suni kredi büyümesini teşvik ederek piyasadaki durgunluğa son vermeye çalışabilir.  

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