Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını bugün yaptı.





TCMB piyasaların beklentisi ile aynı doğrultuda karar verdi. Politika faizi olarak bilinen haftalık repo faiz oranını yüzde 24'te bıraktı.





16 OCAK'TA DA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI





Merkez Bankası, 16 Ocak 2019 tarihli toplantıda da faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Faiz kararını TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) belirliyor.





TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplanan kurula üye diğer isimler şunlar: Murat Uysal, Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük ve Prof. Dr. Abdullah Yavaş.





YÜZDE 8'DEN YÜZDE 24'E ÇIKTI





2018 yılı ağustos ayında dolar ve euronun yüzde 35 artmasının akabinde TCMB kur artışını durdurabilmek için iki aylık zaman diliminde repo faizini yüzde 8'den yüzde 24'e yükseltmişti.





Repo faizi gibi Hazine'nin borçlanma maliyeti de katlandı. Geçen yıl 2 yıllık tahvil için yüzde 11 faiz ödeyen Hazine halihazırda yüzde 18,6 faiz ödüyor.