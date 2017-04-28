Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Marmaray acilen boşaltıldı /28 Nisan 2017 11:38

Flaş! Marmaray acilen boşaltıldı

Son dakika! Marmaray boşaltıldı

SHABER3.COM

Marmaray'da yolcular peronlardan boşaltıldı. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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