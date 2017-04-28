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Flaş! Marmaray acilen boşaltıldı
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Flaş! Marmaray acilen boşaltıldı
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28 Nisan 2017 11:38
Flaş! Marmaray acilen boşaltıldı
Son dakika! Marmaray boşaltıldı
SHABER3.COM
Marmaray'da yolcular peronlardan boşaltıldı. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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