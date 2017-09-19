Flaş! Mahkeme ara kararını açıkladı

Altanlar ve Nazlı Ilıcak'ın da yargılandığı davada tahliye yok!





Nurettin Veren'in tanık olarak dinlenmesinden vazgeçildi







Mahkeme ara kararında ayrıca, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Nurettin Veren ve gizli tanık "Söğüt"ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.





Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok da, Veren ile "Söğüt"ün tanıklıklarından vazgeçilmesini talep etmişti.





Savcı: Kaçma şüpheleri var





Savcı, savunmalar sonrası açıkladığı mütalaasında "sanık"ların "kaçma şüpheleri" olduğu iddiasıyla tutukluluklarının devamını talep etti.





Avukat kısıtlılığı sürüyor, dosya Cumhuriyet savcısına gönderiliyor





Avukat görüşü kısıtlamalarının kaldırılması talebini kabul etmeyen mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.





Saat 11:15'de başlayan duruşmada Ahmet - Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak savunmalarını tamamladı.





Mehmet Altan'ın savunması şöyle:





Mehmet Altan: Ben örgüt üyesi olmadığıma göre, F serisi 1 doları neden, niçin, hangi maksatla saklayacağım?





Mehmet Altan: (Evinde bulunan 1 dolarlarla ilgili) Yırtık, eski seyahatlerden kalan 1 dolara beyhude bir anlam yükleme çabası var.





Mehmet Altan: Darbe olacağını çok önceden, 2 Nisan 2016 tarihinde ısrarla yazan Fuat Uğur neden soruşturmadan azade? Savcı, “darbeyi bildiğimizi” neden ispat etmiyor, somut kanıt, belge göstermiyor? Gösteremez, çünkü böyle bir vakıa söz konusu değil. Darbeyi konuştuğumuz da koca bir yalan, bir algı operasyonu gayreti.







Mehmet Altan: Savcılık tarafından Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmayan, yani suç olmayan bir “suçlamayla” gözaltına alınmam, devamında böylesine bir hukuksal skandalın bir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onaylanması bir yılı aşan tutukluluğumun niteliğinin hukukla hiçbir ilgisi olmadığını başlangıç itibariyle zaten ispatlıyor





Mehmet Altan: Savunma için kitaplarımı getirmeme yine izin vermediler.