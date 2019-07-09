[FLAŞ] Köln Merkez Camii'ne bomba tehdidi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii ve çevresi elektronik posta yoluyla yapılan bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Cami çevresindeki ulaşım da bir süre durduruldu.







Köln Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada "(Yazının) içeriği çok ciddi bir tehdit içerdiği için hemen harekete geçmek zorundaydık" açıklamasını yaptı. Sözcü devam eden soruşturmayı etkilememesi için içerikle ilgili daha fazla açıklama ise yapmadı.





Polis, kurum çalışanlarının elektronik postanın ellerine geçmesinin ardından hemen kendileriyle irtibata geçtiğini, bunun üzerine binanın ve çevresinin boşaltıldığını söyledi.





DİTİB sözcüsü alınan önlemlere bir tehdit emailinin neden olduğunu belirtti. Cami boşaltıldığı sırada komplekste toplam kaç kişi olduğu açıklanmadı ancak tahliye sırasında okul gezisi düzenleyen iki sınıfın komplekste olduğu kaydedildi. DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ "Endişeliyiz, korkuyoruz, son dönemde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla karşı karşıyayız" dedi. Altuğ bomba tehdidinin ise konuya bambaşka bir boyut kazandırdığına dikkat çekti.





Arama çalışmaları sona erdi





Köln Emniyet Müdürlüğü sözcüsü sabah saatlerinden itibaren Ehrenfeld semtindeki cami kompleksinin araştırıldığını açıkladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden öğleden sonra yayınlanan bir paylaşımda ise arama çalışmalarının sona erdirildiği ve şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadığı açıklandı. Ulaşımın da normale döndüğü kaydedildi.