Flaş! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:







“ZAAFI VAR KILIÇDAROĞLU”







Erdoğan ilginç bir insan aslında, ama bir zaafı var Kılıçdaroğlu hastalığına muzdarip. Hayatım boyunca doğruları söyledim söylemeye devam edeceğim.

Bence bu hastalıktan kurtulması lazım. Bu ülkede demokrasi olacaksa, kesinlikle ben olacağım. 20 Temmuz’daki sivil darbeyi demokrasiyi kaldıracağım noktasına taşırsa o ayrı bir şey. Becerebilir mi? O ayrı bir şey.





“CESARETİN VARSA KARŞILAŞIRIZ”





Benim her söylediğime laf yetiştiriyor, bundan şikayetçi değilim. O konuşmasa havuz medyasında yer almayacağım. O gazeteleri okuyanlar, Kılıçdaroğlu’nun ne kadar haklı olduğunu görüyor.





Ey Erdoğan gel karşıma, oturup konuşalım. Kılıçdaroğlu burada, cesaretin varsa gelirsin buraya, karşılaşırız. Ey Erdoğan, korkak değilsen, ödlek değilsen gel karşıma. İki insan karşılıkla konuşalım.



MİT TIR’LARI DEVLET DEĞİL BİRİLERİNİN SIRRIDIR”



Enis Berberoğlu şu anda radyodan bizi dinliyor. Enis Berberoğlu suç işlemedi, rehin alındı. MİT TIR’ları olayı devlet sırrı değildir. TIR’ların geçtiği yollardan valilerin haberi yok. Devlet sırrı değildir, birilerinin sırrıdır.





Can Dündar diyor ki “Ben flash diski solcu bir milletvekilinden aldım.” E o zamanlarda Enis Berberoğlu milletvekili değil ki. Bu ülkede, bakın tekrar tekrar söylüyorum, bu ülkede adalet yoktur. Bu ülkede hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği yoktur.





‘ERDOĞAN’IN İZLEDİĞİ MİLLETVEKİLİ GÖRÜNTÜLERİ…’







Bir gazete “Kılıçdaroğlu bu görüntüleri izlemiş” diyor, evet o görüntüleri daha önce izledim. Ben anamuhalefet partisinin Genel Başkanı’yım. Ben Erdoğan’ın izlediği milletvekili görüntülerini Erdoğan’ın da görüntüye alındığı görüntüleri izledim. Ama bana verilmedi. Basın toplantısı yapar açıklardım. Gizli bir olay değil ki. Valisi biliyor, kaymakamı biliyor, gazeteciler biliyor, sokaktaki vatandaş biliyor efendim devlet sırrıydı. Bunun devlet sırrı olmadığını Anayasa Mahkemesi söylüyor. Devletin tepesindeki en yüce mahkeme söylüyor. Siz buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl ulaşabiliriz diye arkadan dolanıyorsunuz?





“NASIL OPERASYON YAPARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR”





CHP’ye nasıl operasyon yaparız diye düşünüyorlar. Sivil darbe dönemini yaşıyoruz. Adalet yürüyüşünde ezberlerin tümü bozuldu. Türkiye’nin %73’ü adalete güvenmiyor.





“AKINCI İDDİANAMESİNDE 3 PARAGRAF ÇIKARILDI”





Akıncı iddianamesinden 3 paragraf çıkartıldı. Savcılar 15 Temmuz darbesini araştırıyorlar, yazıyorlar. İddianamelere son şeklini Adalet Bakanlığı veriyor. Hepsinin belgesi var. Bir şeyi söylüyorsak gözü kapalı söylemiyoruz.





“ATLET” POLEMİĞİ: SIRADA AİLE FOTOĞRAFI





Adalet Yürüyüşü, birçok kişinin ezberini bozdu. İnanmıyorlardı. Her üç ya da dört gömlek değiştirdim. Yemek yemem gerekiyordu. O fotoğrafta yapmacıklığın toplu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz. Kızımla yemek yiyorum. O fotoğraf, Anadolu’dan bir fotoğraftır. Ben o şartlarda yetiştim, sarayla özenen bir insan değilim. O yemeği kızımla beraber huzur içinde yiyorum.





Tarihe not düşüyorum: Hangi koşullardan geldim, milletvekili oldum, o tür koşullardan geldim. Ben halktan birisiyim. Evimde de öyle oturuyorum, dışarıda da öyleyim. Yetiştiğim şartlar böyle.





“BEN ADALET O ATLET DİYOR”





Bu ‘Vatandaş Kemal’ diye manşete alındı, ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kızıyor, köpürüyor. Niye köpürüyorsun? O fotoğrafta ne var? Benim insanım böyle değil, sen zaten kendi insanını unuttun. Sen Türkiye’de sade vatandaşın hangi konumda olduğunu bilmiyorsun. Herkesin sarayının etrafında sana yağ çeken insanlar olduğunu düşünüyorsun, yok öyle bir şey. Gencecik bir adam, işsizlik nedeniyle kendini yaktı ya. Senin haberin var mı?

Mizansen değil o fotoğraf. Zaten o karavanda kalıyorum. Ben adalet diyorum, o atlet diyor.





‘KILIÇDAROĞLU YOĞURT YİYOR DİYE BOZULMUŞTUR’





Eminim Kılıçdaroğlu yoğurt yiyor diye bozulmuştur. O fotoğrafta kibir yoktur. Sıradan sade bir vatandaş olmakla gurur duyuyorum. Kalktı bunun üzerinden bir de Atatürk dersi vermeye kalktı. Neyse, en azından o fotoğrafı gördü de Atatürk’ü hatırladı. Ben o sofrada kafasında külah, sabahtan akşama Atatürk’e hakaret eden kişiyi oturtmuyorum.

Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz.





“HDP’LİLER BU ÜLKENİN İNSANI DEĞİL Mİ?”





HDP’liler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Niye eleştiriliyor? HDP’ye 6 milyon insan oy verdi. Ben insanlara ayrım yapmam, 80 milyon insanın başımın üstünde yeri var. Kürtler adalet demeyecek mi? AKP’den MHP’den gelirse, gelen insana sen falancısın ‘adalet’ sözcüğünü ağzına alamazsın mı dicez? Hayatımda bu kadar insanlık düşmanı bir şey görmedim.





“ARAMIZA PROVOKATÖRLER SOKULDU”





Yürüyüş (Adalet yürüyüşü) sırasında aramıza provokatörler sokuldu. Onları bulduk senin burada işin yok dedik.





“SABAH AKŞAM FAİZ YÜKSEK DİYORLAR AMA…”





Faizden şikayetçi, sabah -öğle-akşam faizler çok yüksek diyorlar. AKP, 15 yılda dışarıya 142 milyar dolar faiz ödedi. Faiz lobisine çalışan bir hükümet. Bu ülkeyi kim yönetiyor, Fransız mı yönetiyor. Faizin düşmesini istiyorsan düşüreceksin.





MERAL AKŞENER’İN YENİ PARTİSİ





Meral Akşener’in partisinin siyasete olumlu bir gelişme getireceği kanaatindeyim. Ben siyasi tarihimiz açısından önemli buluyorum. Kurmaya çalıştığı alanda boşluk var.





2019 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ







Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha epey vaktimiz var. CHP’nin elbette bir adayı olacak. Bugünden söylemek yanlış bence. Milli iradenin Meclis’e tam yansıması lazım. Her kuruşunun hesabını verebilecek bir adayımızın olması lazım. Parti içinden de parti dışından da olur. Belki bir ekip olarak çıkacaktır. Bu bugünden netleştirilmesi gereken bir tablo değil. Önümüzde bir kurultay var. Bugünden balıklama atlamak yerine sakin, güven veren bir politika izlemek gerek.

Devleti bir kişiye teslim edemezsiniz. O kişi her şeyde olursa her şey onunla birlikte yıkılır. CHP, kişi partisi değildir. Şu anda bir zaman yok adayımızın açıklama için. CHP’lilerin aklından geçen pek çok seçeneği vardır. Bütün ayrıntıları düşünmek gerekir. Makul, ortak aklı egemen olan, temiz, saf, halkını seven kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayı olmalı. Dünyayla da barışık bir aday olmalı. Bizim amacımız sadece Türkiye’yi yönetmek değil, komşularla da iyi geçinmeli.





“TANINMIŞ BİRİ ÇIKACAK”





Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil. Adayımız saygı duyulan bir isim olmalı. Adayımız tanınmış biri olacak. Toplumun güvendiği, mütevazı, saygılı bir aday çıkacaktır.





“ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI DEĞİL PARTİ BAŞKANI”





Biz Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmasını istiyoruz. Erdoğan Cumhurbaşkanı değil aslında parti başkanı. Şahsen benim cumhurbaşkanım değil, taraflı. Parlamenter sisteme dönüşü bu yüzden istiyoruz. Darbe hukukundan arınmış olmalı hukuk