Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti yorumu

Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’in partisi için yorum





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’na verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.





“HAYIR BİLEŞENLERİ OLARAK ARKA KAPI DİPLOMASİSİ…





“2019 seçiminde ‘Hayır’ cephesinin stratejisine ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bugünden 2019'da seçilecek adayı tartışmak doğru değil. Bugünden 2019'un yöntemini tartışmak da doğru değil. Onu önümüzdeki süreç içinde göreceğiz. 20 Temmuz darbesinden sonra OHAL'le bütün yasaları değiştirme imkânına sahip hükümet. Bugünden biz şu yöntemi kullanacağız dediğimiz zaman onlar bir yasal değişiklikle o yöntemin kullanılmasını engelleyebilirler. Hayır bileşenleri olarak 2019 yaklaştığı zaman yine arka kapı diplomasisi yoluyla nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl bir strateji uygulamamız gerektiği konusunda kendi aramızda konuşabiliriz. Sonuçta Hayır birleşenlerinin temel özelliği demokratik parlamenter sistemi savunmaları. Şimdi hepimiz bunu savunduğumuza göre bu bağlamda nelerin yapılması gerektiği konusunda oturup konuşabiliriz. Buna CHP hazır.” diye konuştu.





SEÇİM SİSTEMİ’ TARTIŞMASI





CHP lideri, seçim sistemine ilişkin olarak, “Elbette bu seçim yasasının değişmesi lazım. Bu adil bir yasa değil ve milli irade parlamentoya tam yansımıyor. Diyelim yüzde 40 oy alıyor bir parti ama parlamentoda yüzde 50'den fazla sandalyeye sahip. Bu tablonun değişmesi lazım. Nasıl bir model gelir? Elbette çalışılacak. İktidar cenahı çalışacaktır. Ancak metni görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Daraltılmış bölge mi yoksa dar bölge mi? Hangisi önümüze gelecek onu bilmiyoruz. Geldikten sonra yorum yapabiliriz. Ama mevcut seçim sistemi zaten AKP'nin lehine çalışıyor.” diye konuştu.





MERAL AKŞENER’İN YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI





Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye'nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım'a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar. Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek lazım. Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım.” yanıtını verdi.22 Temmuz’da yayınlanan röportajda oğlu Kerem Kılıçdaroğlu (fotoğrafta solda) ve derginin Yayın Kurulu üyelerinden Burak Cop’a (fotoğrafta sağda) konuşan Kılıçdaroğlu, 2019 seçimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.





“MHP’NİN BİR KANADI VE HDP, HAYIR OYU KULLANMA KONUSUNDA BULUŞTU”





Hayır cephesinde MHP ve HDP iç çelişkisine ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Ortak payda bulundu aslında, demokrasi bağlamında bulundu. Parlamenter demokratik sistem konusunda bulundu. Ortak paydayı büyütebilir miyiz? Daha fazla unsurları katabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. HDP ve MHP'nin farklı uçlarda olduğunu biliyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi MHP'nin önemli bir kanadıyla HDP, Hayır oyu kullanma konusunda buluştular. Ama bu buluşma onların aynı parti olacakları, aynı düşünceleri savunacakları anlamına gelmemeli. Bu da çok hayalci bir tavır olur. Bence demokrasi konusunda insanları bir araya getirebiliyorsak, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, farklı düşünceler dolayısıyla insanların baskı altına alınmadığı, medya özgürlüğünün olduğu bir ortamı yaratabilirsek… Bu ortamda herkes kendi siyasal düşüncesini aktarma, propagandasını yapma konusunda daha özgür bir ortam bulacak. Bizim de amacımız zaten bunu yaratmak. Parlamento içinde olabileceği gibi parlamento dışında da bu özgür ortamın olması lazım.”