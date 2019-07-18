Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Kaftancıoğlu için 17 yıl hapis istemi! /18 Temmuz 2019 19:35

[FLAŞ] Kaftancıoğlu için 17 yıl hapis istemi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

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CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, 2011 ve 2012 yıllarında paylaştığı tweetler gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açıldı. Kaftancıoğlu, 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden beş gün sonra (28 Haziran) hâkim karşısına çıktı. Duruşma Kaftancıoğlu'nun talebiyle savunma için 20 gün ek süre verilerek bugüne ertelendi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da şikayetçi sıfatıyla yer aldığı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Savcı, savunmasının ardından Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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