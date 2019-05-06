Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti /06 Mayıs 2019 00:46

[FLAŞ] Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi gören Mısıroğlu 5 Mayıs Pazar akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi görüyordu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mısıroğlu'nun 6 Mayıs Pazartesi günü ikindi namazını müteakip İstanbul Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi." ifadeleriyle tepki çeken Mısıroğlu kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir." sözleriyle gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’na cübbesi üzerindeyken gerçekleştirdiği ziyaret de uzun süre gündemde kalmıştı.

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