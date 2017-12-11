Samanyolu Haber /Gündem / 'İstanbul'un çok büyük başka belediyeleri ve Ege Bölgesi'nden 2 il' /11 Aralık 2017 11:02

'İstanbul'un çok büyük başka belediyeleri ve Ege Bölgesi'nden 2 il'

Şebnem Bursalı, hükümete yakın Takvim gazetesindeki köşesinde CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlar olacağını ileri sürdü.

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Bursalı, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasına değindiği yazısında “Kamunun doğrudan ve dolaylı olarak milyarlarca lira (eski para ile katrilyon) zarara uğratılmasının yanında çok daha vahim, ülke güvenliğini tehdit edecek iddialar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir süre önce Meclis'te yaptığı konuşmada ‘Yolsuzluk yapan, kanuna aykırı iş yapan hangi Belediye Başkanı olursa olsun yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız’ demişti ve zaten 80 milyon da bakanlıktan ve hükümetten bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA BELEDİYELERİN YANI SIRA…”

Aynı zamanda ATV Ankara Temsilcilisi de olan Bursalı yazısını şöyle sürdürdü: 

“Şimdi gelelim diğer kulis duyumlarımıza; bakanlıkça yürütülen araştırma ve soruşturma sadece Ataşehir Belediyesi ile bitmiyor. İstanbul'un çok büyük başka belediyelerin yanı sıra, Ege Bölgesi'nden 2 il ile ilgili de çok yakında yeni gelişmeler olursa şaşırmayın. Anlayacağınız; kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak…”
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