Flaş! 'İşittiğime göre...'

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Temurci'nin istifa ettiğini yazdı. İşte bolüm:





İŞİTTİĞİME GÖRE





"AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifa edenler kervanına katılanlar arasında yer alıyormuş... Hatta istifa etmiş bile.





İşittiğime göre...







Melih Gökçek’in yerine gelmesi muhtemel Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya AK Parti içinde pek sıcak bakılmıyormuş."





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekim ayında AKP İstanbul İl Başkanlığı’na geldiğinde AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin elini sıkmamıştı.









