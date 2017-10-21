Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! İlk kez bir başkan bu kadar açık konuştu! /21 Ekim 2017 23:18

Flaş! İlk kez bir başkan bu kadar açık konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istifası ile ilgili sorulara cevap verdi. Altepe, "Yok öyle bir şey yok" diye konuştu

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’den istifa açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım´ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun´un kızları Jessika Altun´un nikahına katıldı. Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi.

“ÖYLE BİR ŞEY YOK”

Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrılırken, istifası ile ilgili sorulara, “Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok!  Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar” diyerek makam aracına binip ayrıldı.
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