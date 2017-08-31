Flaş iddia! Rusya Türk İHA Bayraktar'ı vurdu

Rusya, Türk İHA Bayraktar’ı düşürmüş





Rusya’nın başkenti Moskova’da 22-27 Ağustos arasında gerçekleşen Rus Ordusu’nun etkinliğinde Türkiye de gündemdeydi. Etkinlikte Rusya’nın hava savunma sistemi Pantsyr-S1 tanıtılırken, Suriye’de Ruslar tarafından kullanılan bu sistemin detayları verildi.





Suriye’de bu yılın başından beri 3 Heron insansız hava aracı (İHA) vurduğu açıklandı. Haber portalında yer alan haberde İsrail ve Türkiye tarafından yönlendirilen farklı heronların vurulduğu iddia edilirken, 11 Mayıs’ta Türk yapımı İHA Bayraktar’ın da düşürüldüğü öne sürüldü.