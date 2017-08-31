Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia! Rusya Türk İHA Bayraktar'ı vurdu /31 Ağustos 2017 10:11

Flaş iddia! Rusya Türk İHA Bayraktar'ı vurdu

Savunma sanayi ve teknolojilerine yönelik haber yapan Jane's 360 haber portalı, Rusya'nın Suriye'de kullandığı hava savunma sistemiyle Türk yapımı İHA Bayraktar'ı Mayıs ayında vurduğunu öne sürdü. Rus yetkililere dayandırılan haberde Rusya'nın Türkiye'ye ait başka İHA'ları da vurduğu iddia edildi.

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Rusya, Türk İHA Bayraktar’ı düşürmüş

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22-27 Ağustos arasında gerçekleşen Rus Ordusu’nun etkinliğinde Türkiye de gündemdeydi. Etkinlikte Rusya’nın hava savunma sistemi Pantsyr-S1 tanıtılırken, Suriye’de Ruslar tarafından kullanılan bu sistemin detayları verildi.

Suriye’de bu yılın başından beri 3 Heron insansız hava aracı (İHA) vurduğu açıklandı. Haber portalında yer alan haberde İsrail ve Türkiye tarafından yönlendirilen farklı heronların vurulduğu iddia edilirken, 11 Mayıs’ta Türk yapımı İHA Bayraktar’ın da düşürüldüğü öne sürüldü.
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