Flaş iddia! ABD silahları göndermeye başladı

Lübnan merkezli El Masdar News sitesinin haberine göre; askeri donanımlar Tabka Barajı yakınlarındaki YGP militanlarına Perşembe günü ulaştırıldı.



Ana omurgasını PKK’nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) liderlerinden Cihan Şeyh Ahmed, “Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki yardım Rakka’nın kurtarılması ve IŞİD’in yok edilmesi için yeterli olur” dedi.

IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian önceki gün “(YPG'ye) Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir” demişti.





Ayrıca dün Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya ilk sevkıyatın yapıldığı iddia edilmişti