Flaş! İdare mahkemesinden KHK'yla yapılan ihraçlarla ilgili çok önemli karar

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Dil’in görevden uzaklaştırılmasıyla, KHK’daki görevden alma hükümlerinin bağdaşmadığını, Dil’in hakkında soruşturma açılmış olmasının da görevden uzaklaştırılmasına yeterli kanıt oluşturmadığını ifade etti.







Tuncay Dil’in görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan süreç, katıldığı protesto yürüyüşünün ardından hakkında soruşturma açılmasıyla başladı.





Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Dil’in 11 Mart 2014’te katıldığı eylem nedeniyle üniversiteye yazı yazdı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü de Dil hakkında idari soruşturma başlattı.





Tuncay Dil hakkında ayrıca, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten adli soruşturma da açıldı. Bu soruşturma sonrasında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamasıyla dava da açıldı.





Üniversite idari soruşturma sonucunda Dil’e uyarı cezası verilmesini telif etti, sonra da davanın sonucunun beklenmesine karar verdi, dolayısıyla idari soruşturmadan kaynaklı bir ceza almadı.





Tuncay Dil, 26 Eylül 2016’da ise görevden uzaklaştırıldı.





Üniversite, görevden uzaklaştırma kararında, “667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. Maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı aldığını” ifade etti.





Ancak bu kararnamenin “Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler” başlıklı 4. maddesinde “görevden uzaklaştırma” hükümleri değil, görevden ihraçlar düzenleniyor.





Dil, bu karara karşı Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde 23 Kasım 2016’da dava açtı.





Başvurusunda, üniversite rektörlüğünün, bu kararına hiçbir dayanak göstermediğini, süre öngörmediğini belirtti.





Görevden uzaklaştırıldığı sürede yoksun kaldığı mali hakların da tazminini istedi.





Mahkeme işlemin iptali için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İptal davasının karar duruşması da 13 Nisan 2017’de görüldü.





Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Dil’in görevden alınması kararının iptaline hükmetti.