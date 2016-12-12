Flaş! HDP'ye 3 büyükşehir'de operasyon, onlarca gözaltı

İstanbul ve Adana'da HDP'liler gözaltında





İSTANBUL







İstanbul'da HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.





İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile bazı adreslerde arama yaptı.





Operasyonda, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.





Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





ADANA











Adana İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.





Sabaha karşı yapılan operasyona yaklaşık 500 polis, zırhlı araçlar, TOMA'lar, polis helikopteri ve özel harekat polisleri katıldı. Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.





Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





ANKARA





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yürütülen bir soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi.





Aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.





Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.