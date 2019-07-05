[FLAŞ] Hatay'da patlama: 2 ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada otomobilde bulunun üç Suriyeliden ikisi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde patlama meydana geldi. Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

EL YAPIMI PATLAYICI ŞÜPHESİ

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde Türkiye saati ile 12:50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır."

OTOMOBİL PARÇASI 7. KATA FIRLADI

Yapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7 katlı bir binanın çatısına fırladığı tespit edildi.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISI



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti.

Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.





Hatay'da bir otomobil büyük bir gürültü ile infilâk etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya dair yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi, fakat aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var, ne yok?arkadaşlarımız çalışıyor. Zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır." dedi.





Erdoğan, "Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir." ifadelerini kullandı.