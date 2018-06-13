Flaş haber... Aydın Doğan hakkında yakalama kararı çıktı

Geçen yıllarda Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu hakkında, kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.





Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Aydın Doğan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatine karar vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.





Yerel mahkemenin kararında direnmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelmişti.



