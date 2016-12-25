Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Gazetecilere sosyal medya operasyonu /25 Aralık 2016 10:17

Flaş! Gazetecilere sosyal medya operasyonu

AKP yargısı Havuz Medyası'na dönüştüremediği sosyal ağlarla ilgili gözaltılara yenilerini ekledi. Bu defa hedef gazeteciler...

Erdoğan "twitır mivıtır kökünü kazıyacağız" demişti

Flaş! Gazetecilere sosyal medya operasyonu

Türkiye güne medyaya yönelik yeni bir operasyon haberiyle uyandı.

BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat, Diken İnternet Sitesi editörü Tunca Öğreten ve gazeteci Metin Yoksu İstanbul'da, DI Haber editorü Ömer Çelik ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçeleri ise sosyal medya paylaşımları... 

İçişleri Bakanlığı, son yaptığı açıklamada 'terörle mücadele' kapsamında sosyal medya paylaşımları sebebiyle 10 bin kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.
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