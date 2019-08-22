[FLAŞ] Fenerbahçe'ye kötü haber

Maçın hazırlıklarını sürdüren takımda Isla sakatlandı. Oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.





Geçen sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftar Koray Şener’in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulundu ve takımın antrenmanını izledi.





Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.Isla, sakatlığı nedeniyle M. Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Şilili futbolcunun sahalara dönme süresinin uzayabileceği, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.





Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.