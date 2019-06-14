[FLAŞ] Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu gelişmesi

Gelecek sezon ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu ile imza aşamasına geldi.







Son 3 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Sportif Direktör Damien Comolli ile görüştü.





Görüşmenin detayları henüz açıklanmazken milli futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması ve resmi olarak duyurulması bekleniyor.





2008 yılında Newcastle United’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Belözoğu, sarı lacivertli formayla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.





Galatasaray altyapısında yetişen Belözoğlu, sarı kırmızılı formayla 4 sene üst üste Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu tattı.





Tecrübeli oyuncu Avrupa’da Inter, Atletico Madrid ve Newcastle United gibi takımların da formasını giydi.