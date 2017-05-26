Samanyolu Haber /Dünya / Flaş! FBI Trump'ın damadını soruşturuyor /26 Mayıs 2017 13:00

Flaş! FBI Trump'ın damadını soruşturuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerden dolayı FBI’ın soruşturmasına takıldığı öğrenildi.

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TRUMP’IN DAMADINA ‘RUSYA BAĞLANTISI’ NEDENİYLE FBI SORUŞTURMASI

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Kushner, FBI’ın Rusya soruşturmasına doğrudan dahil edilmeden sadece Kislyak ile görüşmeleri kapsamında soruşturuldu. Buna göre Kushner’n Kislyak ve bir Rus banka yöneticisi ile geçen yıl aralık ayında yaptığı bazı görüşmeler, FBI’ın Rusya soruşturmasını sürdürürken karşısına çıktı. Ardından söz konusu görüşmeleri incelemeye başlayan FBI’ın, bu görüşmelerle soruşturma arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını anlamaya çalıştığı kaydedildi.

FBI’ın eski patronu James Comey’nin görevine 10 Mayıs’ta son veren Trump, Rusya soruşturması nedeniyle zor günler geçiriyor. Trump’ın damadının görüşmelerinin FBI incelemesine alındığının ortaya çıkmasının Beyaz Saray ile FBI arasındaki gerilimi iyice artıracağı yorumları yapılıyor.

ABD’de 8 Kasım 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla FBI ve ABD Kongresi tarafından iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Seçim kampanyası döneminde Trump’ın yakın ekibi ile Moskova arasında bir irtibat olup olmadığına odaklanan FBI’ın Rusya soruşturması, ilk kez Trump’ın aile üyelerinden birinin adını bu kapsamda gündeme getirmiş oldu.
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