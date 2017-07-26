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Flaş! Fatih Terim istifa etti
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26 Temmuz 2017 16:26
Flaş! Fatih Terim istifa etti
Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı
SHABER3.COM
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.
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