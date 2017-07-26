Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Fatih Terim istifa etti /26 Temmuz 2017 16:26

Flaş! Fatih Terim istifa etti

Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.
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