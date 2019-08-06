Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Eşini öldürüp intihar etti /06 Ağustos 2019 19:26

[FLAŞ] Eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ta Kerim T. boşanacağı karısı Nuray T.'yi vurduktan sonra intihar etti. Çiftin 3 çocuğu vardı.

SHABER3.COM

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. , boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T.’nin Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinin önüne gitti. İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T.’nin tabancayla vurduğu Nuray T., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda canına kıydı. Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
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