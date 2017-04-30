Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Erdoğan'la görüşen avukatlar Atilla'yı değil Zarrab'ı seçti /30 Nisan 2017 18:47

Flaş! Erdoğan'la görüşen avukatlar Atilla'yı değil Zarrab'ı seçti

Giuliani ve Mukasey Halkbank CEO’su Atilla’yı temsil etmeyecek, Zarrab ile yetinecek!

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Reza Zarrab’ın asli avukatı Benjamin Brafman, mahkeme başkanı yargıç Richard Berman’ın talep ettiği yeni avukat olmak isteyen Rudy Giuliani’nin Türkiye ile ilgili olarak istediği lobicilik dokümanlarını sundu.

Brafman ayrıca 2 sayfalık bir dilekçe sunarak Zarrab’ın avukatları olarak kabul edilmek isteyen Giuliani ve Mukasey’in yine aynı davadan tutuklu Halkbank CEO’su Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları olmayacağını belirtti. Bunun yanısıra Giuliani ve Mukasey’in şirketlerinin 14 Nisan tarihinde sunulan şirket isimlerinden başka menfaat çatışmasına neden olacak şirket temsil etmediğini kaydetti.

Brafman’ın Giuliani’nin adına mahkemeye sunduğu yabancı ülkeler için ajanlık (FARA) dökümanlarının 2014 yılından başladığı not edildi.

ANKARA'DA GİZLİ GÖRÜŞME

Zarrab’ın Trump’ın yakın dostları Rudy Giuliani ve Michael Mukasey’i avukat olarak ekibine katmasının ardından iki ismin 
geçtğimiz ay Türkiye’ye giderek Erdoğan ile gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.






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