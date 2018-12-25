FLAŞ... Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği Menbiç'e davetle Suriye Ordusu girdi

Anadolu Ajansı tarafından 'bölgedeki güvenilir kaynaklara' dayandırılarak yayınlanan habere göre YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü Suriye ordusuna bıraktı.



Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

ERDOĞAN 'MENBİÇ'E GİRERİZ' DEMİŞTİ

14 Aralık tarihinde Tayyip Erdoğan, ABD Menbiç'teki Kürt askeri güçlerini geri çekmezse Türk ordusunun bu şehre gireceğini söylemişti. Sınıra birkaç gündür ÖSO güçleri takviye edilirken ÖSO sözcüsü Yusuf Hamid, ABD güçlerinin henüz Menbiç'ten çıkmadığını ve bu durumda harekete geçmeyeceklerini de aktarmıştı.