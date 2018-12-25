Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği Menbiç'e davetle Suriye Ordusu girdi /25 Aralık 2018 16:09

FLAŞ... Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği Menbiç'e davetle Suriye Ordusu girdi

Suriye ordusunun 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılarla, yaklaşık 1 saat önce Münbiç'in güneyinden giriş yaptığı belirtildi

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Anadolu Ajansı tarafından 'bölgedeki güvenilir kaynaklara' dayandırılarak yayınlanan habere göre YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü Suriye ordusuna bıraktı.

Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

ERDOĞAN 'MENBİÇ'E GİRERİZ' DEMİŞTİ

14 Aralık tarihinde  Tayyip Erdoğan, ABD Menbiç'teki Kürt askeri güçlerini geri çekmezse Türk ordusunun bu şehre gireceğini söylemişti. Sınıra birkaç gündür ÖSO güçleri takviye edilirken ÖSO sözcüsü Yusuf Hamid, ABD güçlerinin henüz Menbiç'ten çıkmadığını ve bu durumda harekete geçmeyeceklerini de aktarmıştı.
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