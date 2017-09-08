Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Erdoğan'dan Zafer Çağlayan'la ilgili ilk açıklama /08 Eylül 2017 14:48

Flaş! Erdoğan'dan Zafer Çağlayan'la ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AKP'li Bakan Zafer Çağlayan hakkında ABD'de açılan davaya ilişkin konuştu.

SHABER3.COM

Çağlayan'a ABD'de "rüşvet" davası açılmasına Erdoğan'dan çok çarpıcı yorum

ABD’de eski AKP’li Bakan Zafer Çağlayan hakkında “rüşvet” davası açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan bu davaya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlama mümkün değil. Eski Ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koymuş değiller. 'İran'la ilgili yaptırımları delmiş.' Biz Türkiye olarak yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlar siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir, Halk Bankası Müdürümüzle ilgili konu da öyledir. Amerikan yönetiminin içine düştüğü aczi gösteriyor.”

NE OLMUŞTU

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD’de görülen Reza Zarrab ­davasına sanık olarak eklenmişti. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava dosyasına konan ek iddianamede Zafer Çağlayan’ın yanı sıra, Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan sorum Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Reza Zarrab'ın çalışanı Abdullah Happani de bulunuyor. Bu şekilde Reza Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı ikisi tutuklu olmak üzere dokuz kişiye çıkmıştı.

BAHÇELİ’NİN BAŞKAN YARDIMCISI OLACAĞI İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkan Yardımcısı olacağı yönündeki iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor.
<< Önceki Haber Flaş! Erdoğan'dan Zafer Çağlayan'la ilgili ilk açıklama Sonraki Haber >>

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:30