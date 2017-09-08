Flaş! Erdoğan'dan Zafer Çağlayan'la ilgili ilk açıklama

Çağlayan'a ABD'de "rüşvet" davası açılmasına Erdoğan'dan çok çarpıcı yorum





ABD’de eski AKP’li Bakan Zafer Çağlayan hakkında “rüşvet” davası açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan bu davaya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:







“Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlama mümkün değil. Eski Ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koymuş değiller. 'İran'la ilgili yaptırımları delmiş.' Biz Türkiye olarak yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlar siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir, Halk Bankası Müdürümüzle ilgili konu da öyledir. Amerikan yönetiminin içine düştüğü aczi gösteriyor.”





NE OLMUŞTU





Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD’de görülen Reza Zarrab ­davasına sanık olarak eklenmişti. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava dosyasına konan ek iddianamede Zafer Çağlayan’ın yanı sıra, Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan sorum Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Reza Zarrab'ın çalışanı Abdullah Happani de bulunuyor. Bu şekilde Reza Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı ikisi tutuklu olmak üzere dokuz kişiye çıkmıştı.





BAHÇELİ’NİN BAŞKAN YARDIMCISI OLACAĞI İDDİALARI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkan Yardımcısı olacağı yönündeki iddialarla ilgili de şöyle konuştu:





"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor.