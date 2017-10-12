Flaş! 'Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir'

AKP'ye yakın gazeteci Çiçek, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeleri Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında değerlendirdi.







Çiçek, Erdoğan'a yakın olan ve içinde bazı eski bakanların da olduğu 283 kişilik bir listenin ABD'ye girişinin yasaklanabileceği iddiasını aktardı.





Çiçek, iş dünyasından da bazı insanlara bu liste iddiasını sorduğunu ve "Ne yazık ki doğru" dediklerini ifade etti.





12 KORUMASI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ





ABD, Erdoğan'ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruma hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.