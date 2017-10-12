Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 'Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir' /12 Ekim 2017 21:31

Flaş! 'Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir'

Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te katıldığı yayında Ankara-Washington arasında yaşanan krize ilişkin yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olan 283 kişinin ABD'ye girişinin yasaklanabileceğini söyledi.

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AKP'ye yakın gazeteci Çiçek, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeleri Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında değerlendirdi.

Çiçek, Erdoğan'a yakın olan ve içinde bazı eski bakanların da olduğu 283 kişilik bir listenin ABD'ye girişinin yasaklanabileceği iddiasını aktardı.

Çiçek, iş dünyasından da bazı insanlara bu liste iddiasını sorduğunu ve "Ne yazık ki doğru" dediklerini ifade etti.

12 KORUMASI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

ABD, Erdoğan'ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruma hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
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