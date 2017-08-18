Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Erdoğan Merkel'e yüklendi /18 Ağustos 2017 14:48

Flaş! Erdoğan Merkel'e yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türklere, Merkel çağrısı yaptı: Bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanı.

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Erdoğan’dan Merkel’e çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Almanya cephesinden gelen ‘Gümrük birliği çıkışını’ değerlendiren Erdoğan “Almanya AB müktesebatına uymayan ülke konumundadır. Sorumlu aranıyorsa Almanya’dır” dedi.

‘BUNLAR TÜRKİYE DÜŞMANI’

Gurbetçilere de çağrı yapan Erdoğan, Alman hükümetini oluşturan siyasi partileri kastederek “Bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanı” dedi.

MERKEL NE DEMİŞTİ?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye’yle Gümrük Birliği her halükarda şimdilik genişletilmeyecek ve güncellenmeyecek. Herhangi bir derinleşme olmayacak” demiş, Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne üyelik yardımlarını da en düşük seviyeye çektiklerini duyurmuştu.
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