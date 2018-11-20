Erdoğan: AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz

Erdoğan, “AİHM’in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” diye konuştu.







Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii kararı verecektir” açıklamasını yaptı.





HDP yöneticileri ve milletvekilleri AİHM’in kararı ardından, kararın uygulanması çağrısı yapıyor ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını savunuyor.





Kararın uygulanmasını savunanların kullandığı #AİHMkararınaUyulsun etiketi, Twitter’da Türkiye’de en çok paylaşılan etiketler listesinde üst sıralara yerleşmiş durumda.







