Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz /20 Kasım 2018 14:25

Erdoğan: AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz

Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP'nin tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönünde verdiği karara tepki gösterdi.

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Erdoğan, “AİHM’in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii kararı verecektir” açıklamasını yaptı.

HDP yöneticileri ve milletvekilleri AİHM’in kararı ardından, kararın uygulanması çağrısı yapıyor ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını savunuyor.

Kararın uygulanmasını savunanların kullandığı #AİHMkararınaUyulsun etiketi, Twitter’da Türkiye’de en çok paylaşılan etiketler listesinde üst sıralara yerleşmiş durumda.


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