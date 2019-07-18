Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Erbil saldırısında gelişme! /18 Temmuz 2019 20:21

[FLAŞ] Erbil saldırısında gelişme!

Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. IKBY emniyet yetkilileri ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Türk konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırı 2 kişi tarafından gerçekleştirildi, 2 kişi de restoranın önünde araçta bekledi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet yetkilileri ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, sahte plakalı araç kullanan 3 kişi, saldırıyı planladıkları restoranın önüne dün ilk olarak yerel saatle 11.30 sularında geldi. Araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana geldi.

YAN MASAYA OTURUP SİPARİŞ VERMİŞLER

Saldırganlardan 2’si restorana girerken 2’si kapının önünde araçta bekledi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş verdi. Elde edilen bilgilere göre, durumu fark ettirmeden etrafı kontrol eden 2 saldırgan, Türk diplomatın yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef aldı. Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başladı. Bu Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARINDA VAR

Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi. Restoranın önünde bekleyen 2 kişiyle birlikte araca binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başardı. Restoranın güvenlik kamerası kayıtlarında faillerin yüzlerinin net bir şekilde belli olduğu ifade edildi.
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