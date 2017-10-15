Flaş! Ekonomide alarm zilleri çalıyor

Haberler kötü! Rakamlar alarm veriyor: Daha da artacak…





Ekonomide bir kötü haber de işsizlik verilerinden geldi. Haziran ayında yüzde 10.2 düzeyinde açıklanan işsizliğin temmuz ayı itibarıyla 0.3 puan daha artarak yüzde 10.5'e tırmanacağı hesaplandı. Sanayi ve hizmetler sektöründeki işsizliğin de 0.5 puan birden artarak yüzde 12.7'ye yükselmesi bekleniyor. TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TÜİK'in yarın açıklayacağı işgücü istatistiklerini önceden hesapladı. SPM verilerine ilişkin bilgi veren araştırmacı Pınar Kaynak, işsizlikte haziran döneminde frenlenen yükseliş eğiliminin temmuz döneminde yerini artış eğilimine bırakmasını beklediklerini söyledi.





SANAYİ İSTİHDAMI DÜŞECEK





Haziran döneminde ihracatın yüzde 4, yatırım malları ithalatının yüzde 2 ve ara malları ithalatının da yüzde 11 oranında gerilediğini, sanayi üretim endeksinin de 10.4 puan birden azaldığına dikkat çeken Kaynak, “Haziran döneminde gerçekleşen tüm bu gelişmelerin yansımalarının temmuz dönemi işsizlik verilerinde kendini hissettirmesi beklenmelidir” dedi.





SPM'nin hazırladığı rapora göre, temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10.5'e yükselirken mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13.2'den yüzde 13.5'e yükselecek. SPM, istihdam oranının ise yatay seyrederek yüzde 48 düzeyinde gerçekleşeceğini, ancak sanayi istihdamının 3 bin kişi azalarak 5 milyon 379 bin kişiye gerileyeceğini hesapladı.







İSTİHDAMDA TREND BOZULDU





TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin raporunda, işsizlik verilerindeki aşağı yönlü trendin yönünü yukarı çevireceği tespitinin yapıldığına işaret edilirken, “Haziranda işsizlik oranlarındaki aşağı yönlü trendde beklentiye paralel bir frenleme olmakla beraber, işsizlik verileri yatay seyrederek artışa geçmemiştir. Temmuz dönemine ilişkin tahminlerimiz, işsizlik verilerinde artış eğiliminin bir dönem gecikmeyle de olsa kendini göstermesi yönündedir” denildi.