Flaş! Egemen Bağış KKTC vatandaşlığına geçti

Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığına alındı.







Kıbrıs Gazetesi’nin haberine göre; 17-25 Aralık sürecinde adı yolsuzluk iddialarına karıştığı için bakanlık görevinden istifa eden dört bakandan biri olan Egemen Bağış, Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası C bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alındı. Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası C bendi “yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler” olarak belirtiliyor.





Karar, 12 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.





TURANLI DA VATANDAŞ YAPILDI





17-25 Aralık dosyasının bir başka şüphelisi Taşyapı'nın sahibi ve Ercan Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı da 10 Kasım tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında vatandaş yapıldı. Turanlı, Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası B bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alındı.





Vatandaşlıkların Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sanayi, ticaret, turizm, sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim, teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler” şeklinde tanımlanıyor.





BİR TOPLANTIDA 184 VATANDAŞLIK







Öte yandan Bakanlar Kurulu 10 Kasım tarihli toplantısında Egemen Bağış ve Emrullah Turanlı da dâhil 184 kişinin KKTC vatandaşlığına alınmasına verdi. Vatandaşlıkların tamamı Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası C bendi uyarınca verildi.