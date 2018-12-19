FLAŞ duyuru... ABD'den Türkiye'ye Patriot satışı resmen onaylandı

ABD'den sürpriz bir karar geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington'ın Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını duyurdu.





Pentagon'un resmi sitesinden duyurulan açıklamada, Türkiye'ye 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60 başka füze satılmasına onay verildiğine değinildi.





Pentagon ABD Kongresi'ne satış lisansıyla ilgili bilgi verirken, karar henüz iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı ya da müzakerelerden olumlu sonuç çıktığı anlamına gelmiyor.





Pentagon'un açıklamasına göre olası satış, radar sistemleri, kontrol ve füze fırlatma istasyonlarını da kapsıyor.





Pentagon'un açıklamasında, Türkiye'ye satışına onay verilen 80 adet Patriot MIM-104E, GEM-T füzeleri ile 60 adet PAC-3 füzesi ve ilgili teçhizatla ilgili şu açıklamaya yer verildi:





"ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bugün muhtemel satış için Kongre'ye gerekli onayı verdiğini bildirdi.





Türkiye, dört adet AN/MPQ radar sistemi, dört adet angajman kumanda istasyonu, 10 adet AMG, 20 adet M903 yerleştirme istasyonu, 80 adet Patriot MIM-104E ve GEM-T füzesi, 60 adet PAC-3 MSE füzesi ve beş adet güç kaynağı satışı isteğinde bulunmakta.





Bunların yanı sıra, iletişim teçhizatı, jeneratörler, teknik belgeler, eğitim teçhizatı, personel eğitimi, yedek ve onarım parçaları, teknik yardım ekibi (TAFT), mühendislik, lojistik destek, sistem entegrasyonu ve kontrolü, saha desteği ve diğer program ve lojistikle ilişkili destek talebinde bulunmakta. Toplam programın maliyeti ise 3.5 milyar dolar tutmaktadır.





Muhtemel bir satış, teröre karşı mücadelede ön saflardaki NATO üyesi bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına katkı sağlayacaktır. Türkiye, IŞİD'i yenilgiye uğratma kampanyasının hayati öneme sahip bir üyesi ve hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'daki büyük güçlere karşı rekabette (ABD) Ulusal Güvenlik Stratejisi ile Ulusal Savunma Stratejisi'nin ana unsurlarından olmaya devam etmekte.





Türkiye, Patriot'u füze savunma kabiliyetini geliştirmek, toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel tehditleri caydırmak için kullanacak. Önerilen satış, Türkiye ordusunun düşmanca agresyonlara karşı savunma kapasitesini artıracak ve Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren NATO müttefiklerine kalkan olacaktır. Türkiye, bu sistemi silahlı kuvvetlerine katma konusunda herhangi bir zorlukla karşılaşmamalı.





Bu teçhizatın önerilen satışı ve verilen destek, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecektir.





Muhtemel satış duyurusu, yasa gereğine uygundur ve satışın nihayetlendiği anlamına gelmemektedir."





Şimdi gözler, Rusya'dan satın alınan ancak henüz teslimatı yapılmayan S-400 füze savunma sisteminin akıbetine çevrildi.





KREMLİN'DEN AÇIKLAMA





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye satışını onayladığı Patriot hava savunma sistemleri için görevlendirilecek ABD teknik personelinin, bu ülkeye gönderilecek Rus yapımı S-400 sistemleri hakkında bilgi edinme tehlikesine ilişkin olarak, Türk tarafına güvenmemek için bir sebep görmediklerini söyledi.





