Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Donald Trump kritik koltuk için adayını açıkladı /22 Haziran 2019 18:01

[FLAŞ] Donald Trump kritik koltuk için adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini resmen duyurdu.

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Esper’i savunma bakanlığı görevine resmen aday göstereceği bildirildi.

Halen savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Shanahan’in koltuğuna pazartesi gününden itibaren yine vekaleten oturacak olan Esper’in
adaylığının en kısa sürede ABD Senatosu’na sunulması bekleniyor.

Adaylığı Senato’da oylanacak olan Esper, yeterli oyu alması durumunda ABD’nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD’nin eski Savunma Bakanı James Mattis’in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Shanahan, Trump tarafından vekaleten bakanlık görevine atanmıştı.

ABD Başkanı Trump, salı günü Shanahan’in “savunma bakanı adaylığından” geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın “ailevi sebeplerle” ilgili olduğunu açıklamıştı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizinde Savunma Bakanlığı görevi Ankara için kritik bir pozisyon olarak görülüyor.
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