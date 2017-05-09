Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu /09 Mayıs 2017 00:20

Flaş! CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir özel televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamasında, yeterli imza toplaması halinde genel başkanlık için aday olacağını söyledi.

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CHP’de genel başkanlık için ilk aday Muharrem İnce!

Katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP’deki tartışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını söyledi.

Muharrem İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmuştu. İnce, Kılıçdaroğlu’nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, ”Parti içinde Saray’dan talimat alanlar var” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi
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