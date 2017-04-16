Flaş! CHP itirazlarını 4 başlıkta sıraladı

CHP’li Aksünger referandumdaki 4 şüpheyi açıkladı







16 Nisan Anayasa referandumu oylaması bitti, sonuçların büyük bölümü ortaya çıktı ama şaibe iddiaları bitmedi. CHP’li Aksünger referandumdaki 4 büyük şüpheyi açıkladı. CHP’nin seçim koordinasyon merkezinin sorumlusu Erdal Aksünger, referandumda yaşanan şaibeleri teker teker anlattı, CHP’nin tüm bunlara itiraz edeceğini açıkladı.

Erdal Aksünger, şaibe iddialarını şöyle sıraladı;





1- TEK SEÇİM, İKİ AYRI UYGULAMA





YSK, yurt dışı oylarda mühürsüz pusulaları saymadı, yurt içi oylarda saydı. Aynı seçimde, bir yerde farklı uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapıldı.





2- SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMADAN MANİPÜLATİF BALKON KONUŞMALARI





Arada sadece 1 milyon 300 bin oy fark varken ve bir milyon 600 bin oya tekabül eden 40 bin sandık hiç açılmamışken, balkon konuşmaları başladı.





3- “GEÇERSİZ” OYLAR NEDEN GEÇERSİZ SAYILDI





850 bin geçersiz oy var denildi, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor.





4 – “OY PUSULALARI VE ZARFLARA OYLAMA SONRASINDA KAŞE BASILDI





Kaşesiz oyların sayılmasının yanısıra, atılmış oylara sonradan kaşe basıldığı da belgelendi.