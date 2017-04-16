Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! CHP itirazlarını 4 başlıkta sıraladı /16 Nisan 2017 22:34

Flaş! CHP itirazlarını 4 başlıkta sıraladı

16 Nisan Anayasa referandumu oylaması bitti, sonuçların büyük bölümü ortaya çıktı ama şaibe iddiaları bitmedi. CHP'li Aksünger referandumdaki 4 büyük şüpheyi açıkladı.

SHABER3.COM

CHP’li Aksünger referandumdaki 4 şüpheyi açıkladı

16 Nisan Anayasa referandumu oylaması bitti, sonuçların büyük bölümü ortaya çıktı ama şaibe iddiaları bitmedi. CHP’li Aksünger referandumdaki 4 büyük şüpheyi açıkladı. CHP’nin seçim koordinasyon merkezinin sorumlusu Erdal Aksünger, referandumda yaşanan şaibeleri teker teker anlattı, CHP’nin tüm bunlara itiraz edeceğini açıkladı.
Erdal Aksünger, şaibe iddialarını şöyle sıraladı;

1- TEK SEÇİM, İKİ AYRI UYGULAMA

YSK, yurt dışı oylarda mühürsüz pusulaları saymadı, yurt içi oylarda saydı. Aynı seçimde, bir yerde farklı uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapıldı.

2- SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMADAN MANİPÜLATİF BALKON KONUŞMALARI

Arada sadece 1 milyon 300 bin oy fark varken ve bir milyon 600 bin oya tekabül eden 40 bin sandık hiç açılmamışken, balkon konuşmaları başladı.

3- “GEÇERSİZ” OYLAR NEDEN GEÇERSİZ SAYILDI

850 bin geçersiz oy var denildi, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor.

4 – “OY PUSULALARI VE ZARFLARA OYLAMA SONRASINDA KAŞE BASILDI

Kaşesiz oyların sayılmasının yanısıra, atılmış oylara sonradan kaşe basıldığı da belgelendi.
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