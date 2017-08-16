Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! CHP 4 yıl sonra uyandı /16 Ağustos 2017 14:42

Flaş! CHP 4 yıl sonra uyandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan MYK Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

Tezcan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili konuştu. F... diye bir örgütün var olduğunu iddia ederek “Hoşlanmadığınız her kişiye F...’cü diyorsunuz” dedi.

Bülent Tezcan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir kumpas tezgahıyla sustaramazlar. Cezaevinden haberin babası geldi buyrun Enis Berberoğlu açıklama yaptı. Berberoğlu hepsi iftira dedi.

Berberoğlu’nun ailesine kadar işi götürüp bir psikolojik savaş başlatmak istediler.

Otoriter bir diktatörlüğe demokrasiye kurban etmeyeceğiz. Daha önce F... ile ittifak halinde kumpas yapıyorlardı. Şimdi kendileri yapıyorlar.

AKAYDIN’A CEMAAT SORUŞTURMASI

Bunlar darbe ile mücadeleyi sulandırmak istiyorlar. Acaba bunlara kripto F...’cüler mi tuzak kuruyor diye düşünüyorum.

Hoşlanmadığınız her kişiye F...’cü diyorsunuz. Mehmet Dişli’yi Genelkurmay’da tutmak için özel daire kuran iradeye neden soruşturma yok. Akaydın soruşturmasından korkmuyoruz, buradan bir şey çıkacağı da yok.

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