Flaş! CHP 4 yıl sonra uyandı

Tezcan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili konuştu. F... diye bir örgütün var olduğunu iddia ederek “Hoşlanmadığınız her kişiye F...’cü diyorsunuz” dedi.







Bülent Tezcan’ın açıklamalarından satırbaşları:





Bir kumpas tezgahıyla sustaramazlar. Cezaevinden haberin babası geldi buyrun Enis Berberoğlu açıklama yaptı. Berberoğlu hepsi iftira dedi.





Berberoğlu’nun ailesine kadar işi götürüp bir psikolojik savaş başlatmak istediler.





Otoriter bir diktatörlüğe demokrasiye kurban etmeyeceğiz. Daha önce F... ile ittifak halinde kumpas yapıyorlardı. Şimdi kendileri yapıyorlar.





AKAYDIN’A CEMAAT SORUŞTURMASI





Bunlar darbe ile mücadeleyi sulandırmak istiyorlar. Acaba bunlara kripto F...’cüler mi tuzak kuruyor diye düşünüyorum.





Hoşlanmadığınız her kişiye F...’cü diyorsunuz. Mehmet Dişli’yi Genelkurmay’da tutmak için özel daire kuran iradeye neden soruşturma yok. Akaydın soruşturmasından korkmuyoruz, buradan bir şey çıkacağı da yok.



